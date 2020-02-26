الدعم السريع: لن نسمح بعرقلة الفترة الانتقالية

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قال ممثل القائد العام لقوات الدعم السريع اللواء ركن خالد نور الدائم ان الدعم السريع ستظل تحرس وتحمي حرورد الوطن مشيراً الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجزم نور الدائم في حفل تخريج الدفعة الثامنة لقوات الدعم السريع بمدينة سنجة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس بان قوات الدعم السريع ستظل تحمي ثورة التغيير التي جاءت بارادة الشعب ولن تسمح لكل من اراد ان يضع العراقيل امام الفترة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)