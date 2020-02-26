الشرطة تعتزم فصل منسوبين لها أخذوا أموالاً من “درج طبلية”

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة دون صاحب طبلية بالسوق العربي الخرطوم بلاغاً بنيابة الخرطوم شمال في مواجهة أفراد شرطة بتهمة سرقة مبلغ مالي من “درج الطبلية” أثناء الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم في موكب “رد الجميل”. وتداولت موقع التواصل مقطع فيديو يوضح قيام أفراد يرتدون زي شرطة مكافحة الشغب ويقومون بأخذ مبلغ مالي من “درج” طبلية بالخرطوم أثناء تفريقهم للأحداث. Advertisements وأبلغ مصدر موثوق بحسب صحيفة السوداني، بأن ضابط شرطة حضر برفقة صاحب الطبلية لتدوين البلاغ، وأبلغ ضابط الشرطة النيابة بأنهم تعرفوا على أفراد الشرطة الذين قاموا بأخذ المبلغ المالي وسيقومون بفصلهم من العمل ومن ثم تسليمهم للنيابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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