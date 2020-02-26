مجلس الوزراء يستوضح وزير الداخلية حول أحداث الخميس

التاريخ: 26-فبراير-2020
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قدم وزير الداخلية افادة لمجلس الوزراء حول الأحداث التي صاحبت المواكب والمسيرات الشعبية يوم الخميس الماضي.
وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه طالما تم تكوين لجنة تحقيق فمن الأفضل انتظار نتائجها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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