احتجاجات لـ(الشعبي) تنديداً باستمرار حبس قادته

نفذ أعضاء في المؤتمر الشعبي “الثلاثاء” وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، للتنديد باستمرار حبس قادته على ذمة التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ، وطالبوا بالإفراج عنهم أو محاكمتهم.

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وأكد حزب المؤتمر الشعبي في بيان الدوافع السياسية لحبس قادته، وقال إن مرحلة الانتقال الديمقراطي ينبغي أن تُمارس فيها وسائل سياسية ديمقراطية يحميها القانون، وألا تتحول فيها المنظومة العدلية إلى أداة سياسية لهذا الحزب أو ذاك.

وحذر الحزب بحسب صحيفة السوداني، من تطور الأمر إلى وضع لا يحمد عقباه حال لم يطلق سراح قادته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)