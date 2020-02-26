رفع سعر تركيزي القمح لـ (3) آلاف جنيهاً

التاريخ: 26-فبراير-2020
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أعلن مجلس الوزراء في جلسته امس رفع السعر التركيزي لشراء محصول القمح من “2500” للجوال الى “3000” جنيه، بعد استماعه في اجتماعه الدوري امس الى تقرير من وزير الزراعة حول موضوع مراجعة شراء القمح.
واوضح وكيل الوزارة عبد القادر تركاوي لصحيفة آخر لحظة ان رفع السعر التركيزي جاء بعد تكوين لجنة من قبل الوزارة لدراسة تكلفة زراعة فدان القمح، وقال الوكيل ان اللجنة اوصت برفع السعر لـ “3” آلاف لجهة ان السعر الذي كان محدداً غير مجزي مقارنة بارتفاع تكاليف الانتاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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