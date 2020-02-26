دعوات لإيقاف التفاوض حول سد (النهضة) وإقالة وزير الري

دعا العشرات “الثلاثاء” من أمام مقر مجلس الوزراء لإيقاف التفاوض حول سد النهضة فوراً، ومحاسبة الوفد التفاوضي السوداني. وتداعى المحتجون بعد دعوتهم من خبراء المياه بالبلاد، وأبناء إقليم “الفونج” بولاية النيل الأزرق. ورفعوا لافتات تطالب، بوقف المفاوضات في سد النهضة فورا، ومحاسبة وفد التفاوض الحكومي، ونشر بنود جولات التفاوض السابقة وتمليكها للرأي العام.

كما طالب المحتجون بتنحية وزير الري والموارد المائية ياسر عباس واللجنة الفنية التفاوضية، وطلب المحتجون أيضا من إثيوبيا، تقديم دراسات أمان السد، ونشرها للرأي العام وتعويض أبناء إقليم “الفونج” عن الأضرار البيئية والصحية والنفسية الناتجة عن إنشاء السد.

Advertisements

وقال ممثل إقليم “الفونج”، عبيد محمد سليمان، بحسب صحيفة السوداني، إن “الوقفة الاحتجاجية هدفها تقديم مذكرة لإيقاف التفاوض فورا حول سد النهضة”.

وأوضح أن “سد النهضة وصل إلى مراحله النهائية، لكن أردنا تقديم المذكرة، خاصة وأن هناك معلومات مُغيبة تماما عن الشعب السوداني، وإنسان إقليم الفونج”.

وأضاف “أي قيام سد في العالم له آثار جانبية، سواء كانت بيئية أم نفسية، وعلى الأقل نريد معرفة تلك المعلومات وتحديد مطالبنا، خاصة وأن السد يبعد عن إقليم الفونج حوالي 16 كلم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)