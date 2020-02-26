“البرهان” يتسلم رسالة من أبي أحمد

التاريخ: 26-فبراير-2020
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تسلم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تتعلق بمفاوضات سد النهضة المنتظر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطون.
وأمن البرهان خلال لقائه المبعوث الإثيوبي للسلام هايلي مريام ديسالين على ما جاء في الرسالة، وثمن المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، وحرص السودان على تعزيزها والدفع بها إلى الأمام”.
وقال ديسالين في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، إن “محادثات سد النهضة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية”، وأشار إلى “دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض”.
وأوضح أن “رئيس الوزراء أبى أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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