القراي: تغيير مناهج مرحلة الأساس العام المقبل

التاريخ: 26-فبراير-2020
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كشف مدير المناهج عمر القراي عن تغيير كلي لمناهج مرحلة الأساس من الصف الأول وحتى الصف الثامن العام المقبل، في وقت أعلن عن إرجاء مرحلتي المتوسط والثانوي إلى العام بعد المقبل.
وأعلن القراي خلال حديثه في ندوة “المناهج التربوية حاضرها ومستقبلها” بمدرسة أبوذر الكودة بالفتيحاب عن قيام المؤتمر القومي للتعليم القومي في مارس القادم.
وبحسب صحيفة السوداني، أكد القراي أن المنهج الجديد لن يهيمن عليه رأي خاص أو فكر محدد وإنما سيكون باستفتاء مباشر من الشعب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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