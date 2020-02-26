الخارجية تتجه للاستغناء عن (109) من السفراء والدبلوماسيين والإداريين

علمت مصادر، أن وزارة الخارجية تعتزم الاستغناء عن (109) من السفراء والدبلوماسيين والإداريين في إطار حملة إزالة التمكين بالوزارة.

وكشف مصدر مطلع عن رفع قائمة من (109) من السفراء والدبلوماسيين والإداريين إلى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك للموافقة على الاستغناء عن الواردة أسماؤهم في القائمة.

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وقال المصدر، إن القائمة تشمل (50) سفيراً، وأشار إلى أن القائمة قامت برفعها لجنة تتبع لـ(قوى الحرية والتغيير) وفي عضويتها دبلوماسيون حاليون وسابقون، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت معايير للإحالة منها الموقف من الثورة والتعيين السياسي والشهادات الجامعية ومن ارتبطوا بملفات فساد.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن وزيرة الخارجية ووزير الدولة بالخارجية والوكيل والمدير العام الوزارة قد اجتمعوا قبل أيام لحسم قائمة إزالة التمكين بالوزارة، وتضاربت الأنباء بشأن موافقة حمدوك على الاستغناء عن الأسماء الواردة في القائمة من عدمه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)