شركات أجنبية تنشط في شراء وتخزين الصمغ

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلن الاتحاد العام لمنتجي الاصماغ الطبيعية استعدادهم لشراء نصيب الحكومة من شركة الصمغ العربي والبالغ “28%”. Advertisements ورفض الاتحاد بشدة قرار لجنة إزالة التمكين بحل مجلس ادارة الشركة وغعفاء مديرها العام، وكشف مدير الشركة ابراهيم عوض الله في منبر اعلامي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، كشف عن وجود شركات أجنبية تقوم بشراء وتخزين الصمغ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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