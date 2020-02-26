غرفة المستوردين تتوقع زيادات كبيرة في أسعار السلع

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements أعلنت لجنة تسيير الغرفة القومية للمستوردين مناهضتها لقرار البنك المركزي الخاص بختم واعتماد الفواتير المبدئية من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الاستيراد، مبينة ان القرار تسبب في تكدس البضائع بميناء بورتسودان. وتوقع رئيس اللجنة الصادق حاج علي بحسب صحيفة آخر لحظة، توقع حدوث زيادات كبيرة في الاسعار بسبب قرار المركزي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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