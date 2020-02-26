الحكومة تفاوض أسر ضحايا سفارتين لواشنطن

التاريخ: 26-فبراير-2020
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قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح ان الحكومة ستعمل على التفاوض مع ضحايا تفجير السفارتين الاميركيتين في نيروبي ودار السلام للوصول الى مبلغ “تعويض مناسب”.
واوضح صالح في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة أمس ان الحكومة ستمضي في ذات النهج الذي اتبعته لمعالجة قضية أسر ضحايا سفارتي الولايات المتحدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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