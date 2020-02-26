حجز أرصدة زوجات وأبناء علي محمود في البنوك

جمد البنك المركزي أرصدة مصرفية لزوجات وأبناء وبنات وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول. وعمم المركزي خطاباً للمصارف حصلت عليه صحيفة آخر لحظة على نسخة منه امس بحجز أرصدة زوجات علي محمود الـ (4)، بجانب أبنائه وبناته الـ (6)، كما طلب من المصارف تزويده بالافادة عاجلاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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