القراي يكشف عن تغيير كلي لمناهج مرحلة الأساس في العام المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير المناهج عمر القراي عن تغيير كلي لمناهج مرحلة الأساس من الصف الأول وحتى الصف الثامن العام المقبل، في وقت أعلن عن إرجاء مرحلتي المتوسط والثانوي إلى العام بعد المقبل.

وأعلن القراي خلال حديثه في ندوة “المناهج التربوية حاضرها ومستقبلها” بمدرسة أبوذر الكودة بالفتيحاب قيام المؤتمر القومي للتعليم القومي في مارس القادم، وأكد أن المنهج الجديد لن يهيمن عليه رأي خاص أو فكر محدد وإنما سيكون باستفتاء مباشر من الشعب. السوداني المادة السابقة طبيب حسني مبارك يكشف مفاجأة لأول مرة عن طبيعة مرض الرئيس الراحل المقالة القادمة تحذيرات أمريكية من تحول فيروس كورونا إلى “وباء عالمي”

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