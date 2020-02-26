السراج يوجه دعوة عاجلة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن حل الأزمة الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الاتحاد الأفريقي، إلى لعب دور مركزي في حل الأزمة الليبية.

وأكد السراج، أثناء اجتماع أجراه مع سفراء دول المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتزاز بلاده بانتمائها الأفريقي، وحرصها على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة بجهد مشترك.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورا مركزيا ويساهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وأن يقوم بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى بسط السلام.

وقال رئيس حكومة الوفاق: “على الأشقاء الأفارقة أن يدركوا بأن جهودهم ستصطدم بتدخلات سلبية من عدد من الدول بينها للأسف أفريقية”، مطالبا أن “تساهم دول القارة في إيصال رسالة الشعب الليبي لكل المتدخلين مفادها: ارفعوا أيديكم عن ليبيا”.