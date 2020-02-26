إعفاء مساعد المدير العام للتحرير و مدراء الهيئات بقطاع التحرير بوكالة السودان للأنباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر المدير العام لوكالة السودان للأنباء محمد عبد الحميد عبد الرحمن قرار ا قضى باعفاء المدير العام للتحرير وجميع مدراء الهيئات بقطاع التحرير من مهامهم الثلاثاء 25 فبراير 2030م .

وكلف المدير العام في القرار الذي أصدره اليوم نواب المدراء المعفيين بتسيير العمل إلى حين صدور أشعار آخر.

وأوضح عبد الحميد أن القرار يأتي في اطار إعادة الترتيب والتنظيم الجاري بالإدارات والهيئات المختلفة.

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