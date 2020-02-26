الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، بعد إقلاعها من مطار معيتيقة.

وقال المسماري على صفحته بموقع “فيسبوك”، يؤكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس مساء اليوم، بعد إقلاعها من القاعدة التركية “معيتيقة”.

وأضاف، “تعتبر الغرفة هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة”.

وشدد المسماري على أن، ” آمر الغرفة يؤكد جاهزية وحدات الجيش الوطني للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر”.

ونشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو قاله إنه للطائرة التي تم إسقاطها. ويظهر في الفيديو بقايا طائرة مسيرة ويظهر شخص داخل المقطع المصور يحاول تفكيك الطائرة، بينما يقول آخر “الله أكبر”.