بوادر الهزيمة السعودية في اليمن .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان بدأ العدوان السعودى الاماراتي على اليمن ونظرة فاحصة تبين ان السعودية ومن معها يستنزفون انفسهم وينشرون القتل والدمار في اليمن دون أي افق لتحقيق النصر أو الحصول على الأهداف التى وضعها التحالف العربي الغربي لحربه على اليمن ، والاسوأ على من يشنون الحرب والاصعب عليهم من تبديدهم مواردهم دون الحصول على نتائج واضحة مقنعة لجمهورهم داخل وخارج اليمن الاسوأ من ذلك على السعوديين ومن معهم ان يروا اليمنيين الذين دمرت الحرب بلدهم وتم التضييق عليهم عبر الحصار المطبق ان يرونهم يتقدمون على اكثر من جبهة فهم من ناحية ينجحون فى حماية مدنهم ويصدون جحافل المهاجمين ويمنعون سقوطها ومن ناحية اخرى يتقدمون داخل الاراضى السعودية ويحققون مكاسب على الأرض ويتقهقر الجنود السعوديون ويهربون

نحو الداخل تاركين مواقعهم ليسيطر عليها عدوهم والياتهم وسلحتهم تقع غنيمة وبها يهاجمهم بها اهل اليمن مما يعتبر فى الميزان العسكرى هزيمة واضحة وإن لم يقر بها السعوديون .

واذا التفتنا الى عمليتى نصر من الله والبنيان المرصوص والصمت المطبق من دول التحالف ومن يساندها وعدم التطرق الى هذه التغيرات الكبرى على الأرض ووقوع الالاف من جنود التحالف اسرى بيد اليمنيين ، والنجاح اليمنى فى إسقاط طائرات حديثة للعدو ( اف 15 والتورنيدو) ونجاح الصواريخ والمسيرات اليمنية فى دك العمق السعودي وضرب مواقع حيوية ومؤثرة اهمها خط نفط شرق غرب واستهداف ارامكو واخيرا مصفاة ينبع فان كل هذا حدث قبل الاعلان عن التطورات الجديدة فى المنظومات الدفاعية اليمنية والكشف عن اسلحة جديدة يرى خبراء انها ستغير وجه المعارك وتصنع نتائج جديدة ، ويرى كثيرون ان هذا التطور الكبير فى القدرات التسليحية للجيش اليمنى هى بمثابة اقتراب اوان هزيمة السعودية فى اليمن فهل تتعظ الرياض ام تبقى سادرة فى غيها.؟