محمد عصمت..رحم الله امرءا عرف قدر نفسه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اشتهر السيد رئيس الحزب الاتحادي الموحد وعضو المجلس القيادي لقوي الحرية والتغيير الأستاذ محمد عصمت يحيى بالتصريحات المثيرة والكلام الذى لن يستطيع اثباته حتى قيل عنه اكثر من مرة انه يلقى الكلام على عواهنه ، وهناك من وصفه بالذى يهرف بما لايعرف ، ولن نحتاج الى ايراد شواهد كثيرة على كلام غير منتج صدر عن الرجل اذ يكفى فقط مايتندر به القاصى والدانى على الأستاذ محمد عصمت وهو قوله ان اموالا سودانية بالخارج تبلغ مئات الملايين من الدولارات ستتم استعادتها ، ولم تمر أيام حتى شعر الناس انه يتحدث بكلام أما انه لايعرفه أو ليس من اختصاصه ولايترتب عليه شيئ ، ولن نمضى بعيدا فها هو الرجل يسقط مرة اخرى ويقع فى فضيحة مدوية بحديثه عن امر ليس من اختصاصه مطلقا والاغرب انه يخالف فى كلامه هذا الجهات المختصة .

السيد محمد عصمت تحدث عن العلاقات السودانية السعودية ومستواها وتطرق لقواتنا فى اليمن وقال قولا حاسما فى الأمر وكأنه الجهة المختصة .

ونستعرض ادناه كلام الرجل ونعلق عليه ،

قال عصمت :

ان السعودية أكبر داعم للسودان ، ولا يزال هذا الدعم يتواصل، وأرجع عصمت ذلك لحرص القيادة السعودية على علاقاتها مع الخرطوم، التي وصفها بالفريدة.

واوضح خلال حديث صحافي ان العلاقات السودانية – السعودية راسخة رغم التحولات التي حدثت في بالسودان ، وأن المملكة تحتضن أكبر جالية سودانية في العالم، وما يزال السودان يجد دعم المملكة المتواصل .

ووصف عصمت العلاقة بين البلدين «أنها فريدة من نوعها»، بحيث لم يحتفظ السودان بعلاقة مع جهة كما هو الحال مع السعودية، وذات الأمر ينطبق على المملكة ،

وأشار يحي أن كل الدعم الذي وفر لثورة ديسمبر المجيدة كانت السعودية صاحبة النصيب الأكبر فيه ولا تزال تقدم الدعم، ومن خلال ذلك تمت معالجة حزمة من الملفات العاجلة.

.. .. ونتساءل هل وصف الرجل بالقيادى فى الحرية والتغيير يعطيه الحق فى الحديث وكأنه مسؤول رسمى ؟ لانقاش فى ان من حقه كسياسى أو مراقب أو حتى كمواطن عادى ان يعبر عن رأيه حول علاقتنا بالسعودية لكن ليس بهذه الطريقة التى تجعلك تظن انك تقرأ تصريحات وزارة الخارجية أو المالية أو رئيس الوزراء أو رئاسة المجلس السيادى وليس رئيسا لحزب أو عضوا قياديا فى التحالف السياسى الحاكم فهل يظن الأستاذ عصمت انه الدكتور البدوى أو الاستاذة أسماء ام يعتبر نفسه حمدوك او حميدتى أو البرهان ؟ عجيب أمرك ياعصمت ، لكن الاعجب منه حديثك ادناه :

وأكد عصمت ان القوات المسلحة السودانية ستظل في اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة حتى تحقق أهدافها، ولفت إلى أن عودتها إلى السودان شأن تقدره قيادتا البلدين، بعيدا عن أية مزايدات سياسية.

… .. ونسألك هل انت من قيادتى البلدين ؟ ألم تر انك قررت وجزمت بان قواتنا فى اليمن ستظل ضمن التحالف العربى بقيادة المملكة حتى تحقق اهدافها ؟ من الذى اعطاك هذا الحق ؟ وهل لغيرك ان يرى خلاف رأيك – وما اكثرهم – ، ويرى ضرورة الانسحاب فورا من اليمن ام ان كلامك الحاسم هذا هو الحاكم على غيره ؟ قل رأيك فى الموضوع وليكن مساندا للعدوان داعيا لبقاء الجيش فى اليمن لكن ليس لك ولا لغيرك منع الاخرين من الدعوة لايقاف العدوان الظالم على اليمن والدعوة للانسحاب فورا من هذا البلد ، بل ان الرأى الصواب فى المسألة يستدعى محاكمة من يقرر ابقاء جيشنا فى اليمن ويمنع سحبه لكنه يبقى رأيا وليس قرارا كما قررت انت ثم جئت لتصف من يطالبون بالانسحاب من اليمن بانهم يمارسون مزايدات سياسية مع انك الذى تفعل ، فهلا عرفت انك تحدثت بكلام خاطئ فى زمن خاطئ ، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه.