بيع خط هيثرو .. تهمة جديدة ضد البشير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لا ادرى كم بلغت حروف الواو (واوات) التى ظل يختم بها الأستاذ الفاتح جبرة مقاله اليومى وهو يسأل عن خبر بيع خط هيثرو ، ثم بعدها سؤاله الثانى المرتبط بالموضوع ويختص بتوجيهات المخلوع حول التحقيق عن الامر ولجنته التى كونها لكشف الحقيقة حول هذا الموضوع ، ولكن ما علمناه من الخبر ادناه يجعلنا نقول للاستاذ جبرة انك مطالب بكتابة مقالات أو لنقل بيان أخطاء المخلوع والاشارة الى كذبه ونفاقه وخداعه فى هذا الملف بقدر الواوات التى كتبتها وكل حرف منها يرمز لمدة معينة والتى فاقت السنوات حتى قبل سقوط الطاغية لنكتشف مؤخرا انه المسؤول عن هذا التجاوز.

الشريف احمد عمر بدر – رئيس مجلس ادارة

سودانير قال فى التحقيق أمام النيابة ان خط هيثرو تم بيعه بتوجيهات مباشرة من الرئاسة ، ومع ان الشريف بدر لم يحدد الشخص المسؤول بشكل مباشر عن اتمام الصفقة لكن حديثه واضح فى ادانة البشير ، ويوم امس الثلاثاء مثل رئيس مجلس إدارة الخطوط الجويّة السودانية”سودانير” السابق الشريف أحمد عمر بدر أمام نيابة الأموال العامة بشأن قضية بيع خط هيثرو.

وأفادت المصادر أن الشريف قدّم دفوعات للنيابة حول التهم الموجهة إليه وأوضح أنّ خط هيثرو تم بيعه قبل ثلاثة أشهر من توليه منصبه رئيسًا لمجلس إدارة سودانير.

وأشار إلى أنّ العملية تمّت مباشرة مع رئاسة الجمهورية ووسيط آخر في الصفقة.

ان افادات الشريف بدر هذه تبين بوضوح لماذا ظل هذا الملف يراوح مكانه ولم يتم حسمه وكيف يكون ذلك وهو يمس راس النظام والذى من خداعه للناس شكل لجنة تحقيق فى الموضوع وانتظر الجمهور ان تخرج بنتيجة وكيف يكون ذلك وحاميها حراميها ؟

ان هذا القول يفترض ان يتم تمحيصه ويتم التحقيق فيه بدقة لانه يشكل تهمة اخرى لابد ان توجه للبشير ويحاكم عليها ضمن جرائمه الكثيرة التى ارتكبها بحق هذا الشعب المظلوم.