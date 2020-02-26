عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

مصادر لـ”التيّار”: المراجع العام أودع السيادي”180″ تقريرًا

النيابة تحجز حسابات”زوجات” و”أبناء” وزير المالية الأسبق

إضراب نزلاء سجن أم درمان عن الطعام لليوم الثالث

السجن”4″ أشهر والغرامة”10″ آلاف جنيه لـ”دسيس مان”

مصادر لـ”التيّار”: شائعات إطلاق سراح”وداد” يقصد بها”التشويش

قيادي بالحرية والتغيير يدعو لتكليف ولاة”مدنيين” بالولايات التي بها إشكاليات

وقفة احتجاجية لـ”الشعبي” تنديدًا باستمرار حبس قادته

غرفة المستوردين تكشف عن ندرة في السع وتحذّر من كارثة

الحداثة

اتفاق على تمديد”الفترة الانتقالية” والعودة للقانون الجنائي للعام 1974

الوصول المتأخر للمستشفيات يتسبب في”70%” من وفيات الأمهات

“الثورية” تمنح الضوء الأخضر لتسمية ولاة مدنيين وتطالب بـ”40%” من المجلس المركزي

مبادرة طوعية تطالب باشتراط تعلم استخدام العصا البيضاء للحصول على رخصة القيادة

إحباط تهريب”400″ طرد من الملابس المستعملة للخرطوم

الناطق الرسمي باسم الحكومة يرفض الكشف عن موعد وصول الطلاب السودانيين من الصين

تأخر الوقود يتسبّب في انقطاع الإمداد الكهربائي عن الفاشر

السوداني

“109” سفير ودبلوماسي وإداري في قائمة مغادرة وزارة الخارجية

القراي: تغيير مناهج مرحلة الأساس العام المقبل

رفع السعر التركيزي لجوال القمح إلى”3″ آلاف جنيه

اغتيال وكيل نيابة..فيديو يتسبّب في فصل منسوبين للشرطة

محكمة تقضي بالسجن”4″ أشهر على”دسيس مان”

احتجاجات لـ”الشعبي” تنديدًا باستمرار حبس قادته

الحكومة: سنفاوض أسر ضحايا سفارتي أمريكا

الصيحة

أسر ضحايا اليرموك تطالب إسرائيل بتعويضات

متابعة”250″ حالة تحوطًا لإصابتها بـ”كورونا” في الخرطوم

النيابة ترفض الإفراج عن وداد بابكر بالضمان

القرّاي: الكتب والقبول بالمجان العام المقبل

رفع السعر التركيزي للقمح إلى”3″ آلاف جنيه

إعفاء مساعد المدير ومديري هيئات قطاع التحرير بـ”سونا”

موقع أمريكي يكشف استعدادات الحكومة لمؤتمر المانحين

تراجع صادر القطن السنوي لأقلّ من”7%” من الإنتاج

السوداني الدولية

“الحنجرة العميقة” ترفض عرض الشركة الكويتية لبيع موباتيل

نبيل أديب: اغتصابات صاحبت فضّ الاعتصام

حجز الحسابات المصرفية لنساء علي محمود الأربعة وأبنائه الستة

إيقاف الرهونات لأكثر من”5″ مليار جنيه بالمصارف

“الداخلية” تحدّد فريقًا للسفر للكويت لحل مشكلة السودانيين

البرهان يطّلع على مبادرة تحالف نهضة السودان

متضرر الزاوية الليبية يطالبون الحكومة بحلّ مشكلتهم

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الانتباهة

التحقيق مع”وداد” بشأن تحويل أراضٍ وأموال لأبنائها وأقربائها

توقيف مدير شركة”كومون”

معلومات جديدة حول إزالة التمكين بالخارجية

“الجيش الأبيض” يجتاح مناطق”المورلي” بشكلٍ عنيف

جواهر: انبهرت بما رأيت من جمال في السودان

الصديق عبد العزيز: لهذه الأسباب أعدنا السفراء من الخارج

استجواب”بكري” في قضية تهريب محكوم بالمؤبّد

صحيفة أخبار اليوم:

تشييع الرئيس المصري الأسبق مبارك اليوم وإعلان الحداد الرسمي.

اغتيال وكيل نيابة بالمجلد في ظروف غامضة والشرطة تباشر التحريات.

البرهان يطلع على مبادرة تحالف نهضة السودان.

اجتماع اليوم بين الهيئة العامة للإجماع الوطني ورؤساء الأحزاب.

صحيفة صوت الأمة:

المهدي يدعو لعقد قمة (عربية تركية إيرانية)

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

“كنداكات ” السودان يدعمن مفاوضات السلام بـ 28 مقترح

وزير الصناعة يستدعي مدراء مصانع الاسمنت

القبض على مدير شركة كمون بمطار الخرطوم

(541782) عدد الجالسين لامتحانات المرحلة الثانوية

النيابة: زوجة المخلوع مازالت في حراسة التحقيق الجنائي

صحيفة الوطن:

مليونية لإزالة التمكين بالبنوك والشركات الإسلامية

رفع السعر التركيزي للقمح لـ “3” آلاف جنيه للجوال

مطالب بإقالة وزير الري وايقاف التفاوض حول سد النهضة

صحيفة النيل الدولية:

السيادي ومجلس الوزراء ينعيان حسني مبارك

الحكومة تفتح ملف التفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارات أمريكية

تمشيط سهل البطانة بقوات من الجيش والشرطة –