رجل سأل الشرطي “هل بالصراف نقود؟” فأجابه بنعم فقال الرجل “شكرا حمدوك”.. تعرف ماذا حدث بعد ذلك

كتب د. صديق الحاج أبو ضفيرة الأستاذ بجامعة الخرطوم على حسابه الرسمي بموفع فيسبوك مساء الثلاثاء (ذهبت قبل قليل إلى صراف آلي ودخلت ثم خرجت بسرعة فسألني الشرطي “ألم تجد نقودا” فقلت له “المرتبات لم تنزل الحمد لله” فقال لي “هذه أول مرة أسمع من يحمد الله على عدم نزول المرتبات” فقلت “الحمد لله على كل حال” فقال لي “نعم”).
وأضاف دكتور أيو ضفيرة بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (ثم أخبرني الشرطي أن رجلا جاء مرة فسأله “هل بالصراف نقود؟” فأجابه بنعم فقال الرجل “شكرا حمدوك” وحين دخل لم يستطع صرف شيء).
وختم أبو ضفيرة منشوره (قلت للشرطي يحسبون قولهم هذا أمرا هينا وهو عند الله عظيم فوافقني متعجبا من الذين صاروا يشكرون المخلوق على نعمة الخالق ويسبحون بحمده”).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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