الدولار يقفز بصورة مفاجئة مقابل الجنيه مساء الثلاثاء

التاريخ: 25-فبراير-2020 فى : اقتصاد 2 مشاهدة Advertisements اشتعلت أسواق العملات بصورة مفاجئة مساء الثلاثاء في الخرطوم وتم تداول الدولار نهار الثلاثاء بنحو 105 جنيه. بينما قفزت الأسعار مساء الثلاثاء بحسب رجال أعمال تحدثوا مع أخبار الخليج 365 ووصل الدولار لمبلغ 106 جنيه وسط طلب عالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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