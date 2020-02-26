الشيخ محمد مصطفى في إفادات ساخنة: التمثيل والغناء حرام وعمل المذيعات فتنة… وراجل المرأة أفضل من العنوسة.!

ذاع صيته بعد انتشار محاضراته على السوشيال ميديا ، أصبح حديث المجتمع وبزغ نجمه كداعية رغم عمله في هذا المجال منذ العام 75 الشيخ محمد مصطفى عبدالقادر ظل يعالج بعض قضايا المجتمع بطريقته الخاصة التي وافق عليها البعض واعترض عليها الآخرون بسبب الألفاظ التي يتفوه بها وغلاظته في الحديث، الرجل ورغم دراسته للفنون الجميلة والدراما إلا أنه آثر أن يسلك طريق الدعوة الإسلامية لأنه وبحسب حديثه إدرك أن التمثيل حرام

* بصراحة رأيك في المذيعات؟

عمل المرأة في هذا المجال يعتبر فتنة لا بد أن نتجنبها

*وماذا عن الفنانات ؟

( دا أخير منو العمل مذيعة) لأن هنا تدخل المرأة في دائرة الفتنة الأكبر فكيف لها أن تتبرج وتتراقص أمام الرجال وتظهر مفاتنها وتبيح الاختلاط بين الجنسين وإذا رجعنا للشرعية الغناء حرام للرجل أو المرأة.

*اللجوء لكريمات تفتيح البشرة للجنسين؟

أتأسف كثيراً للرجال الذين أصبحوا يستعملون الكريمات لتغيير خلقة الله وحرام شرعاً تغيير خلقة الله للجنسين، (يعني كريمات فتح الوش والجسم محرمه عليهما الاتنين).

*أصبحت شخصية مثيرة للجدل هل سعيت للشهرة من خلال تلك الفيديوهات؟

لم أطلبها إطلاقاً لأنني أعلم خطورتها فهي تصيب الشخص بالغرور لكن أحبني الله فحبب خلقه في شخصي والدليل أنني أصبحت لا أستطيع الحركة كما أريد لأنني أصبحت مشهوراً في المجتمع السوداني.

*لماذا الجنوح دائماً للكلمات الخادشة للحياء.؟

أنا أنهي عن منكر لذا لا بد أن أذكره لفظاً حتى وإن كان اللفظ خادشاً للحياء؟

*ما السر في كلمة تباً لكم؟

يستخدمها جمهور العلماء في زجر المذنبين وهي تعني (خسرت).

*لغتك مصادمة؟

من باب النقد والتقويم واستند دائماً على الكتاب والسنة .

*لماذا أنت ضد الشباب دائماً؟

بالعكس تماماً أنا أقرب للشباب والدليل تواجدهم الدائم في المحاضرات بالمسجد فأنا أعمل على تقويمهم وأحارب المحرمات التي يمارسونها وتخالف الشريعة.

*ما تعليقك على محاصرتهم لك بالمنطقة الصناعية ومطالبتهم بضرورة إلحاقك بكوبر؟

الأمر جاء نتيجة استغلال أحد رجال الصوفية للوضع الذي كانت تعيشه البلاد أيام الثورة وقام باتهامي بأنني كوز فتجمهر حولي الشباب ما يعني أن الأمر تصفية حسابات فقط.

مقاطعة..إنت ماكوز يعني؟

أبداً أنا ضدهم تماماً وماعندي بيهم علاقة نهائي.

*بعد هذا الموقف هل أوقفت حربك على الصوفية؟

لن تقف وسأحارب كل منكر.

*ما رأي الأسرة والأبناء في محاضراتك؟

متصالحين مع كل ما أقدم سواء الأبناء أو الزوجات.

*مقاطعة مرة أخرى..زوجات ؟ هل تعني أنك متزوج بأكثر من واحدة ؟

أجاب ضاحكا ..(خليها بالنية).

*هل أنت من أنصار التعدد؟

أشجع التعددية جداً وهي خير للمرأة غير المتزوجة أكثر من الرجل فخيراً لها أن تتزوج راجل مرأة من العنوسة بمعنى (الكحة ولا صمت الخشم).

*ماهي مهام مدير أعمالك وهل هناك أعمال لإدارتها؟

يعمل على تنسيق الزمن للمحاضرات واللقاءات الإعلامية فقط ولا يتدخل في فحوى المحاضرات.

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السوداني : تفاؤل العامري

الخرطوم (أخبار الخليج 365)