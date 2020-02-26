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صورة شاب يتلو قصيدة وسط متظاهرين في الخرطوم ترشح فرانس برس لجائزة

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صورة شاب يتلو قصيدة وسط متظاهرين في الخرطوم ترشح فرانس برس لجائزة

أعلنت جائزة ورلد برس فوتو بحسب السودانى عن ترشيح ستة أعمال لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء في فئات مختلفة من المسابقة للعام 2020 م من بينها “جائزة أفضل صورة” و التي تشكل المكافأة الرئيسية في هذه المسابقة العريقة للتصوير الصحافي.

 

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‏‎و تم ترشيح المصور ياوسيوشي شيبا ومقر عمله في نيروبي، في فئة أفضل صورة و”أخبار عامة صور منفردة” عن صورة تظهر شاباً يتلو قصيدة وسط متظاهرين يطالبون بسلطة مدنية في ‎الخرطوم.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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