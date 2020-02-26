وفد عسكري روسي فى الخرطوم

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بحسب سونا عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا، وجدد لدى لقائه العقيد سيرجي يورشنكا مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الدفاع الروسية والوفد المرافق له والذي يزور السودان في إطار الترتيبات الجارية بين البلدين لتعزيز التعاون العسكري في مختلف المجالات، جدد حرص السودان على استدامة العلاقات والخروج بها إلى آفاق متجددة.
وأمن الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل الإتفاقيات الموقعة بين السودان وروسيا في هذا المجال.وحضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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