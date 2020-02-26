تجار : أسعار السلع “فوق طاقة” المواطن

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تشهد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، ارتفاعاً كبيراً ورصدت (السوداني) أمس ، وفرة فى حجم البضائع بالأسواق وضعف الحركة التجارية، وعزا التجار ذلك لارتفاع سعر الصرف.

وقال رئيس شعبة تجار الجملة السابق بأمدرمان أحمد النو ، إن الأمور “زادت تعقيداً” بما أثر سلباً على المواطن والتاجر معاً ، لعدم وجود جهة تراقب حركة السوق والأسعار من المنتج للمستهلك، داعياً إلى ضرورة تكوين غرفة عمليات لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار، وإيجاد حلول وعمل جمعيات تعاونية، وأضاف: أسعار السلع صارت “فوق طاقة” المواطن ولا بد من جلوس كل القطاعات الاقتصادية، والتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة لايجاد معالجات حل جذرية.

قال تاجرسلع بالسوق العربي الخرطوم إبراهيم فضل ، إن هناك زيادات كبيرة في الأسعار بسبب الدولار ، مشيراً إلى أن سعر دقيق سيقا الأول بلغ (533) والمخصوص (489) جنيهاً، وسجل لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (1,194) جنيه بدلاً عن (1000) جنيه، أما لبن الوادي (1,200)جنيه، ، فيما تراجع سعر السكر المستورد زنة (50) كيلو إلى (1,940) ، بدلاً عن (2,800) جنيه سعر الجملة وزنة (5) كيلو (300) جنيه و(10) كيلو (600) جنيه ، منوهاً لوجود شح في بعض أصناف الزيوت بالأسواق.

وأوضح التاجر بسوق حلة كوكو محمد الجاك ، أن سعر السكر عبوة (50) كيلو استقر نحو (2,500) جنيه، أما عبوة (10) كيلو (640) جنيهاً، وزنة (5) كيلو (320) جنيهاً، منوهاً لاحتكار بعض الموردين للسكر، متوقعاً انخفاضاً في أسعار السكر، مشيراً إلى قفز كيلو العدس إلى نحو (100) جنيه بدلاً عن (70) جنيهاً أما الأرز فبلغ (60) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)