ورشة تدريب لخمسين معلم بولاية الخرطوم لتدريب المدربين الخرطوم:

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أنطلقت صباح الثلاثاء 25 فبراير الورشة التدريبية الأولى لتدريب المدربين الخاصة بمعلمي المرحلة الثانوية بولاية الخرطوم وذلك بإدارة التدريب حيث شملت عدد خمسين معلماً ومعلمة من جميع محليات الولاية وأوضح الأستاذ الطيب محمد الأمين بإدارة التدريب بأن الورشة تحتوي على عدد من المحاور وهي مفاهيم التنمية البشرية والتدريب والإشراف على تنفيذه وذلك من خلال وضع الأهداف بجانب تحديد الاحتياجات التدريبية والمدرب وتحديد البيئة التدريبية وسمات المدرب ونظريات التعلم وقياس العائد من التدريب وتقييم التدريب إضافة إلى تحديد العلاقة بين التدريب والتنمية البشرية. وأشار الأمين إلى أن نظام التدريب يعتبر نظام تشاركي وذلك من خلال تدريب المعلمين ليكونوا مدربين وذلك من خلال تقديم معلومات بسيطة بالتركيز على الأساليب والطرائق المختلفة مثل أسلوب البوربويت وأسلوب الحكي والتمثيل ونظام المجموعات والنظام الزوجي والفردي والمشاركات الجماعية المختلفة للمدربين. وأضاف الأستاذ الطيب محمد الأمين بأن الورشة التدريبية الأولى لتدريب المدربين تشرف عليها وزارة التربية والتعليم التي تشرف على تنفيذها من خلال مدربين من الوزارة بجانب مدربين من خارج الوزارة حاصلين على شهادات لتدريب المدربين وستستمر الورشة لمدة ثمانية أيام توزع خلالها استمارات لتقييم الأداء للمتدربين من المعلمين.
محي الدين علي (أخبار الخليج 365)
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