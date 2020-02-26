70 % من وفيات الأمهات سببها الوصول المتأخر للمستشفيات

كشفت الجمعية السودانية لاختصاصيي النساء والتوليد عن أن 70٪ من وفيات الأمهات تحدث بسبب الوصول المتأخر للمستشفيات؛ حسب تقرير لعام 2019.

وأقر الدكتورعبد القادر الزين استشاري النساء والتوليد رئيس اللجنة العلمية – خلال حديثه بمنبر سونا اليوم الثلاثاء – بوجود تحديات تواجه التخصص ؛ ممثلة في قلة الإمكانيات والمعدات بالمستشفيات.

وقال إن من أكبر التحديات التي تواجه اختصاصيي النساء والتوليد عدم توفر الإمكانيات والمعدات بالمستشفيات ، ونقص في الدم ، والأكسجين.

وأضاف الزين ليس هناك عدم قدرات أو خبرات ، وإنما هناك حاجة لتأهيل المستشفيات وزيادة عدد الأسِرة ، مشيراً إلى تكدس الولادات، وأن هناك 3 مريضات في “سرير واحد”.

وأضاف أن وفيات الأمهات منذ 2002 انخفضت الى النصف . وكشف عن معوقات تواجه المستشفيات في كفاءة بنوك الدم، لجهة أنها لاترقى لكل المستويات المطلوبة.

واستبعد إصابة نساء السودان بالاكتئاب مابعد الولادة،وأشار في هذا الصدد الى أن السودان يعد من أقل دول العالم في إصابة النساء بالاكتئاب مابعد الولادة، لأن المرأة السودانية محصنة ومدعومة من أسرتها.

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من جانبه قال د. مينا نبيل السكرتير الإعلامي للجمعية السودانية إن كل علاج أطفال الأنابيب التي تُجرى بالخارج صارت تُجرى بالداخل ، وقلل من تكلفة عمليات الأنابيب في السودان مقارنة مع الدول الأخرى ، مشيراً إلى نجاح طفل أنابيب واحد في كل 100 عملية ،

وأرجع ذلك لسبب التقدم في العمر، وقال إن نسبة نجاحها ضئيلة، مؤكداً على إجراء الفحوصات وتوفر كل علاجات وأدوية الخصوبة.

وحذر د. نبيل من خطورة استخدام الأعشاب لمعالجة أمراض الخصوبة لعدم وجود أوراق علمية، وعدم تحديد نسب الفعالية المحددة للعشبة.

وأشار د. نبيل إلى أن المؤتمر يناقش حوالي 17 ورشة تدريبية للاختصاصيين، النواب ، الأطباء العموميين ، مبيناً أنه لأول مرة في السودان يناقش المؤتمر ورشة حول الصحة النفسية للمرأة ، والصحة النفسية للحوامل ، وورشة حول حمى الكنكشة مع الحمل ، إضافة لمناقشة برتوكول لمعالجة الكبد الوبائي مع الحمل ، كما يصاحب المؤتمر عقد اجتماع لمائدة مستديرة مع وزارة الصحة حول حالات النزيف بكل مستشفيات السودان ؛ بجانب ورشة تدريبية لتقليل النزيف.

وكشف نبيل عن تبني الجمعية لعدد من المبادرات منها سودان بدون ناسور، مبادرة لتوفير أجهزة لكل المستشفيات لتقليل النزيف والعمليات غير الضرورية

وقال نبيل إن للجمعية أدواراً كبيرة إبان ثورة ديسمبر المجيدة وساهمت في دعم أسر المعتقلين ومعالجة المصابين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )