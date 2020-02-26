ضبط طرود ملابس مستعملة خوفاً من فيروسات وبائية

التاريخ: 25-فبراير-2020
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أحبطت السلطات المحلية إدخال ملابس مستخدمة حماية لمواطنيها من الفيروسات الوبائية، التي تضرب بعض الدول هذه الأيام. وضبطت مكافحة التهريب ببحري 400 طرد ملابس مستعملة على متن شاحنتين قبل دخولهما السوق السودانية.
وأعلنت الشرطة السودانية بحسب السودانى عن الضبطية اليوم “الثلاثاء” ووصفتها بالنوعية من بين ضبطياتها السابقة.
وأكدت الشرطة على أن قوات مكافحة التهريب منتشرة على الحدود البرية والبحرية لضبط عمليات التهريب. ومنعت وزارة الصحة السودانية دخول الملابس المستعملة وفق قرار ساري المفعول لحماية للمواطنين من الأضرار التي يسببها ارتداء تلك الملابس، لترجيح احتوائها على فيروسات أو وبائيات ضارة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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