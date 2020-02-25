نقلت قناة "الحدث" عن مسؤول ب​الخارجية الأميركية​ تأكيده أن "إلغاء تصنيف ​السودان​ كبلد داعم للإرهاب يحتاج الى وقتوشروطً سياسية"، لافتا الى أن"التعويض لضحايا السفارتين الأميركيتين هو أولوية لواشنطن الآن".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: رفع السودان من قوائم الإرهاب يحتاج لشروط سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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