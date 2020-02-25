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الهلال يتجاوز الفلاّح عطبرة ويتصدّر الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - عاجل-

الخليج 365 :

حقق الهلال فوزًا غاليًا على مضيفه الفلاّح عطبرة في بطولة الدوري الممتاز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم”الثلاثاء” ضمن المرحلة الـ”21″ من المنافسة.

وسجّل أهداف “الأزرق” اللاعب محمد موسى الضي في الدقيقة الـ”39″، و”50″، عبد الرؤوف”83″.

وبالنتيجة رفع الهلال رصيده إلى”42″ نقطة في صدارة الممتاز مؤقتًا، فيما بقي الفلاّح عطبرة”25″.

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