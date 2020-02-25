مجلس الوزراء يقر رفع السعر التركيزي لشراء القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر مجلس الوزراء رفع السعر التركيزي لشراء القمح من ٢٥٠٠ جنيه للجوال؛ الى ٣٠٠٠ جنيه ، وذلك بعد استماعه في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك الى تقرير من وزير الزراعة حول موضوع مراجعة شراء القمح خاصة وأن إنتاج القمح على الأبواب.

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة – في تصريحات صحفية – أن التقرير أشار الى زيادة كبيرة في إنتاجية هذا الموسم ، وقال إن زيادة السعر التركيزي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج والإنتاجية ، مضيفا أن المساحات المستهدفة لزراعة القمح هذا الموسم بلغت ٧٨٠ ألف فدان ، موضحا أن الزراعة الفعلية كانت في مساحة ٧٤٣ ألف فدان بنسبة تقترب الى ٩٥٪.

وأشار فيصل الى أن التقرير استعرض الترتيبات الجارية لموسم الحصاد ، مبينا أن التقرير كشف عن بعض النواقص في المعدات منها الحاصدات والخيش ، حيث تم تكوين لجان تعمل على تكملة هذه النواقص حتى يكون موسم الحصاد ناجحا.