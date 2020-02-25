وكيل وزارة الصناعة يبحث مع مجموعة سعودية تطوير الغزل والنسيج

الخليج 365 :

بحث وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله اليوم “الثلاثاء” مع وفد مجموعة “عجلان السعودية” الزائر للبلاد برئاسة د. محمد الأرماني نائب المدير العام للمجموعة مجالات التعاون الثنائي المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأكد الوكيل على تطرو العلاقات الثنائية بين البلدين ووصفها بالمتميزة ورحب بالاستثمارات السعودية بالسودان خاصة في مجال صناعة الغزل والنسيج.

وأكد عبد الله حرص وزارته على تعزيز أواصر التعاون بين الخرطوم والرياض ووجه بتقديم دراسة الجدوى للمشروعات الإستثمارية التي ترغب المجموعة في إقامتها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارته والجهاز القومي للاستثمار والجهات ذات الاختصاص.

وأمن علي سياسات الوزارة الرامية لإضفاء القيمة المضافة والتصنيع على الصادرات السودانية لزيادة حصيلة الصادر، مبيناً أن السودان يمتلك موارد ضخمة خاصة في مجال صناعة الغزل والنسيج.