الحكومة تعلن عن تشكيل لجان للإشراف على زيارة الرئيس الألماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الحكومة، تشكيل لجان للإشراف على زيارة الرئيس الألماني للسودان يومي الخميس والجمعة المقبلين، وإعداد المشروعات والقضايا التي سيتم طرحها في لقائه مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

واستمع المجلس في اجتماعه الدوري اليوم “الثلاثاء” برئاسة د. حمدوك، إلى تقرير من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، حول زيارة الرئيس الألماني للسودان.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أن الرئيس الألماني سيلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة، وسيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء، كما سيزور متحف السودان القومي وكلية الأشعة، بجانب برامج خاصة في معهد جوتة والسفارة الألمانية.

وقال فيصل إن الرئيس الألماني سيزور يوم الجمعة القادم الشركة السودانية للإمداد الكهربائي، خاصة وان نقاشاً مطولاً كان قد دار خلال زيارة عدد من الوزراء الألمان للسودان وزيارة رئيس الوزراء لألمانيا حول موضوع مساعدة ألمانيا في مجال الإمداد الكهربائي، باعتبار أنها تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، وأشار إلى التجربة الألمانية في مجال الطاقات البديلة والمجهودات التي تقوم بها شركة “سيمنس” الالمانية.

وقال فيصل إن الزيارة تأتي تتويجاً للعلاقات السودانية الألمانية المتطورة. وأضاف بأن مجلس الوزراء أشاد بمساندة ألمانيا للشعب السوداني والثورة السودانية.

وتابع بأن ألمانيا تعد أول دولة تمت بينها وبين السودان زيارات متبادلة منذ ثورة ديسمبر المجيدة، وقال إن الزيارة تُمثل فرصةً لطرح كثير من القضايا الإستراتيجية وتطوير علاقات البلدين.

موقع باج نيوز