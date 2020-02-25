النيابة العامة: وداد بابكر لا تزال قيد التحري و التحقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفت المحامية عواطف الجعلي لـ(السوداني) إطلاق سراح وداد بابكر بالضمان، و انها لا زالت قيد التحري و التحقيقات في وقت اكدت فيه عدم تغيير محامي الدفاع عنها، ووصفت الامر بانه مجرد شائعة لا صحة لها
و قال مصدر بالنيابة العامة لـ(السوداني) إن وداد لا تزال قيد التحري و التحقيق و ان النيابة لا زالت تخاطب بعض الجهات للتحري من البلاغات الموجهها ضددها .
و حملت الاسافير انباء باطلاق سراح وداد بابكر بالضمان اليوم ” الثلاثاء” .
و يذكر ان السلطات السودانية القت القبض على وداد بابكر في ديسمبر الماضي القبض على وداد بابكر زوجة البشير بتهمة الفساد والثراء الحرام .
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