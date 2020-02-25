تمشيط سهل البطانة بقوات من الجيش والشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت حملة وثبة سهل البطانه السنوية المكونة من قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بقيادة العقيد الركن خالد محمد آدم من تنفيذ أكبر عملية تمشيط بسهل البطانة في الفتره من 20 – 24 فبراير الجاري بقوات مشتركة قوامها 350 من الضباط وضباط الصف والجنود، إستهدف التمشيط محليتي أم القري وشرق الجزيرة. وكشف المقدم الحسن سعدابي نائب مدير مباحث ولاية الجزيرة مقرر الحملة في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح كلاشنكوف و98 طلقة حية وعربة بوكس مهرب بمحلية أم القري كما تم ضبط 149 جوال دقيق سيقا زنة 50 كيلو مدعوم إضافة لعدد 2 ألف أسطوانة غاز بمحلية شرق الجزيرة، ولفت الحسن لفتح بلاغات في مواجهة المتهمين. وأشار الحسن إلي أن الحملة سنوية تستهدف شرطة المباحث يتم من خلالها جمع السلاح وبسط هيبة الدولة والحد من جرائم التهريب والسالف وغيرها من الظواهر السالبة قاطعاً بأن الحملة وجدت رضا وإرتياح من قبل المواطنين. الجدير بالذكر أن الحملة التي إستمرت لأربعة أيام قامت بتمشيط كامل شمل القري 31 و27 و36 والقلعة البيضاء بأم القرى وتفتيش كل أحياء مدينة رفاعة وتمبول والقرى المجاورة والمتاخمة لولايات الجوار.

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