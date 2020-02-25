20 % من وظائف الخدمة المدنية لأبناء دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نصت المرحلة الثانية من الإتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية الانتقالية ومسار دارفور حول قضية الخدمة المدنية، لمعالجة الخلل في تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية، وأشارت الاتفاقية على تكوين لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة خلال ٩٠ يوماً من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام.

وقال عُضو الوفد المفاوض عن مسار دارفور معتصم أحمد صالح في تصريح لـ”باج نيوز” إن مهمة اللجنة تحديد الخلل في الخدمة المدنية وفي تمثيل أبناء وبنات دارفور فيها بكل مستوياتها الوظيفية وفي جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف: على أن تنجز اللجنة مهامها خلال مدة لا تزيد عن ست أشهر من بدء عملها وتقوم برفع ما توصلت إليه وتوصياتها إلى مفوضية إصلاح الخدمة المدنية وطرفي الاتفاق.

وتابع: تم الاتفاق على أن يقوم رئيس الوزراء بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال ٤٥ يوماً من تاريخ استلام تقرير اللجنة وذلك بإعمال معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي مع استصحاب ايجابيات وسلبيات التجارب السابقةً وشروط التأهيل والكفاءة.

وقال من جانب آخر اتفق الطرفان على استثناء الحركات المسلحة من شروط تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية الواردة في قانون الأحزاب لسنة ٢٠٠٧ ، بعد التوقيع على اتفاق السلام والترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على الالتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي.