خبير إداري ومالي : يجب أن يكون سعر لتر البنزين 100 جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصم الخبير الإداري والمالي أحمد آدم سالم، موازنة العام 2020م بـ(القطع الأخضر) ولا تستند على أسس علمية وأتت بأرقام لا يمكن أن تطبق أو تنفذ، وقال إن الاعتماد على المِنح الخارجية يضعها في دائرة الفشل مهما دفع أصدقاء السودان، مؤكداً أن الميزانية لن تُنفذ ولن تنجح لوجود متاريس وصفها بالكبيرة، ولفت في حواره مع (الانتباهة) إلى أن الدعم والإعفاءات خلل هيكلي في الاقتصاد، وكل الحكومات التي توالت لا تريد رفع الدعم من منظور سياسي فقط وليس من منظور اقتصادي، وأن الحوار المجتمعي غير مجد للوضع الاقتصادي الراهن .. ولكن الحوار الاقتصادي العلمي المختص هو الأوجب:

] رؤيتك حول الموازنة؟

-نحن حتى الان ليس لدينا موازنة بالمعنى المطلوب والموازنة المقدمة لم يتم التوافق عليها او تُجاز بالصورة النهائية وانما اُختلف حول اقتراح وزير المالية برفع الدعم واستناده على المنح والهبات من الدول الخارجية وهذا رُفض تماماً من قبل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية (قوى الحرية والتغيير)، والاختلاف اتى لان وزير المالية شخصية ليبرالية تدرب وعمل بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويؤمن ايماناً قاطعاً بوصفة البنك الدولى ونجاحها وبالنظرية الرأسمالية التي تعتمد على تحرير السوق وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم والغاء الاعفاءات وزيادة الضرائب وخفض الانفاق على الجهاز الحكومي او الانفاق العام، وهذه الوصفة تتعارض مع الفهم الفكري والايدولوجي للحاضنة السياسية (قحت) لان المؤثر في اتخاذ قرارها سواء كان السياسي او الاقتصادي هو النظرية الاشتراكية وهي ضد كل ما قال به وزير المالية سابقاً وتسعى لتحسين وضع الاجور للعاملين في الدولة ودعم الشرائح الضعيفة لتعيش حياة كريمة وتخرج من دائرة الفقر.

وهاتان نظريتان مختلفتان ما بين الليبرالية التى يؤمن بها الوزير والاشتراكية التى تؤمن بها قحت ، أدى ذلك الى عدم وجود ميزانية بالمعنى المعروف ليعمل بها السودان خلال العام 2020 , لان الميزانية جاءت بارقام غير واقعية لا يمكن تطبيقها او تنفيذها .

] هل الواقع السوداني يتحمل تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي؟

-ليس كل ما يقوله الصندوق خطأ ولكنه يمكن ان يطبق وفقاً لمعطيات الواقع في السودان وليس حسب رؤية الصندوق ، فرؤية رفع الدعم مثلاً يجب ان تتم بجدولة على مدى خمس سنوات فى كل عام يُرفع بنسبة 20% من كل السلع وهنا يمكن أن يكون أثر رفع الدعم متحملاً ومقبولاً ، وقوة تحمل ذلك لدى المجتمع ستكون منطقية . ولكن فى الطرف الاخر لا بد من العمل على دعم الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والمياه الا ان رفع الدعم بصورة كاملة وفى وقت واحد سيكون له اثار كارثية على ذوى الدخل المحدود والشرائح الضعيفة فى المجتمع.

] مؤتمر المانحين هل سيُعدل من وضع الموازنة؟

-اي ميزانية باي دولة من دول العالم إن اعتمدت على الدعم الخارجي والمنح والقروض فهي ميزانية منهارة وفاشلة. واي موازنة لا بد ان تعتمد على الايرادات الذاتية للدولة من جمارك وضرائب والايرادات المصلحية وايرادات الولايات والمحليات، ومن ثم محاولة استجلاب القروض والمنح والهبات من الدول الاخرى لاكمال الناقص في الموازنة ولكن ميزانيتنا الان معكوسة تعتمد على المنح والهبات ورفع الدعم اكثر من الايرادات الذاتية للدولة، وهذا يجعلنا نقول انه مهما دفع اصدقاء السودان او المانحون او القروض لا يمكن ان يصلح من شأن الميزانية، ومن المتوقع ان لا تأتي هذه المنح نسبة لاستمرار متاريس كبيرة وبعض المحددات التي تمنعها مثل وجود السودان تحت قائمة الدول الراعية للارهاب وتفاقم الدين الخارجي .

] كيف ترى اتجاه الحكومة لرفع الدعم ؟

-انا من الذين ينادون برفع الدعم

] لماذا؟

-لان الدعم خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني مستمر منذ العام 1980م بعد تخفيض قيمة الجنيه وتعويمه، ولذلك كل الحكومات التي توالت لا تريد رفع الدعم من منظور سياسي بحت وليس بمنظور اقتصادي، ولذا فإن عدم رفع الدعم قد اضر ضرراً بليغاً بالاقتصاد السوداني، لان المستفيد من الدعم هو سكان الحضر والمدن وعددهم حوالي 30% من سكان السودان وهم مستهلكون وليسوا منتجين بالمعنى المفهوم والمؤثر فى الاقتصاد ولكن صوتهم اعلى واقوى عبر المظاهرات والاحتجاجات والاضرابات وغيرها، وحقيقة الذي يدفع قيمة وتكلفة الدعم هو المزارع والراعي التقليدي والذين يبلغ عددهم اكثر من 70% من سكان البلد، ولذلك لا يمكن ان (يستعدل) الاقتصاد السوداني الا بعكس المثلث بوضع رأسه في الاسفل وقاعدته في الاعلى، وبعدم حدوث ذلك فان الاقتصاد سيسير كالاعرج ويتدهور اكثر مما عليه الان .

] ما رأيك في إنشاء محطات «البنزين» التجاري ؟

-هي نوع من التحرير ولكن بالحساب الرقمي لما اعلن من اسعار فان الحكومة لم تفعل اي شيء، فاللتر في دولة الامارات التي تدعمنا يبلغ 34 سنتاً وفي السعودية (54) سنتاً ومصر (56) سنتاً، بينما في المغرب يبلغ (115) سنتاً واغلى دولة في العالم تشتري اللتر بـ(227) سنتاً هى هونغ كونغ، ومتوسط السعر للتر عالمياً (109) سنتات وعند حسابها بالسعر الموازى اليوم فإن الجالون يبلغ 5 دولارات اي ما يعادل 5000 جنيه للجالون واللتر بـ(100) جنيه وليس (28) جنيهاً ولذلك فان ما تم عبارة عن «ذر رماد بالعيون» ولا يسير في اتجاه التحرير .

] استمرار أزمة الخبز هل يعني الفشل؟

-ضعف الاداء الحكومي وعدم بسط سلطة الدولة هو الذي ادى الى التهريب وعدم الاستفادة من الخبز والوقود بالصورة المطلوبة، اضافة لضعف اداء وزارة التجارة والحكومات الولائية والحكومات المحلية، فى ضبط الاسواق والتى تقع تحت مسؤوليتهم .

] أيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بدلاً عن بنك السودان؟

-علاج مشكلة الذهب يكمن في قيام بورصة عالمية لشراء وبيع الذهب بالسعر العالمي ومصفاة بمواصفات عالمية تحت سيطرة الدولة لتعود لها عوائد الصادر، وغير ذلك فان اي خطوة لا معنى لها، ويجب أن يعمم نظام البورصات كذلك على الصمغ العربي والفول والسمسم والضأن وكل الموارد التي يزخر بها السودان، للخروج من عباءة مافيا التهريب والمضاربات في السوق .

] ارتفاع سعر الصرف وتأثيراته؟

-ارتفاع سعر الصرف يعني انخفاض القيمة الشرائية للجنيه السوداني، ورفع قيمته يتم بالصادرات عبر دعم الانتاج والانتاجية ودعم الصناعات التحويلية لان قيمة الجنيه مرتبطة بقيمة الصادرات في الخارج من السلع والخدمات التي يتم تصديرها ومن ثم يمكن رفع قيمة الجنيه السوداني.

] هل سيُفضي الحوار المجتمعي إلى نتيجة إيجابية اقتصادية؟

-ما يحتاجه السودان الان ليس عملاً مجتمعياً او عاطفياً بل عمل علمي عبر رؤية اقتصادية تطبيقية من تجارب ماضية عملية ومعرفة الناجح منها والفاشل، والابقاء على الناجح وتجاوز الفاشل.

] حالة الشد والجذب ما بين الحكومة وقحت بخصوص الموازنة وتأثيرها على الواقع؟

-كل المشاكل التي يعاني منها المواطن الان اتت بسبب الشد والجذب بين الحاضنة السياسية ومن يمتلك القرار التنفيذي، ويتضح ذلك بانعكاسه على الوقود والخبز والمواصلات والامن والاستقرار السياسي والتي ستستمر الى ما لا نهاية، إن لم يتم الاتفاق بين المكون العسكرى والمدنى والسياسى والتنفيذى لمؤسسات الحكومة الانتقالية، وان استمر هذا الوضع الحالي على ما هو عليه فان المواطن هو الضحية والخاسر الاكبر ثم الاقتصاد السوداني والوطن.