المسلمي: أتحمّل المسئولية كاملة أمام حي العرب

الخليج 365 :

قال أمين المسلمي المدير الفني للنادي في تصريحات لـ ” المكتب الإعلامي “إنه أخذ منذ حضوره للسودان وقتاً كافياً للتحضير لمباراة غد الأربعاء أمام حي العرب، مبينًا أنه سيقوم بإجراء تغييرات واسعة على مستوى التشكيل وتغيير في مراكز اللاعبين، مضيفاً أنه يتحمل كامل المسؤولية الفنية في هذا اللقاء، وذلك بفضل ثقته الكبيرة بنفسه ومعاونيه في الجهاز الفني وما تم مؤخراً من عمل، وكشف التونسي أنه حريص تماماً على معالجة كافة أوجه القصور على مستوى أداء الفريق.

وبحسب متابعات (الصيحة)، فإن المسلمي يتجه للاعتماد في لقاء الغد على توليفة مكونة من أبوعشرين في المرمى والثلاثي صلاح نمر، أمير كمال وعماد الصيني في الخط الخلفي إلى جانب ضياء محجوب، محمد الرشيد، التكت وبيبو في الوسط والثلاثي رمضان عجب.. التش وريشموند في المقدمة الهجومية، حيث سيلعب بتنظيم (3-4-3).