العقرب يقود هجوم ظفار أمام القادسية الكويتي

الخليج 365 :

يتأهب المهاجم السوداني بكري المدينة المُعار من المريخ إلى ظفار العماني لقيادة فريقه ظفار في مباراة اليوم أمام القادسية الكويتي بأرض الأخير في ثاني جولات مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.. وكان العقرب ضمن القائمة التي اختارها الطاقم الفني لظفار للسفر إلى الكويت بعد ظهوره الجيد في الفترة الماضية.. وكان المدرب المصري محمد عبد العظيم أكد في تصريحات لوسائل الإعلام رهانه الكبير على بكري المدينة ممتدحاً المستويات التي قدمها اللاعب في الفترة الفائتة، حيث قال: بكري تقدم بشكل كبير في الجاهزية ويقدم مستويات مميزة رغم أنه ابتعد لفترة طويلة عن اللعب التنافسي، شارك بديلاً أمام الجزيرة الأردني وقدم إضافة رائعة، ثم شارك أساسياً في الدوري المحلي ووصل درجة جاهزية تمكنه من قيادة المقدمة في لقاء القادسية، ونحن نراهن عليه وعلى خبرته ليسهم في صناعة الفارق لمصلحتنا.