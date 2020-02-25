انتصاران في الممتاز اليوم

الخليج 365 :

حقق هلال كادوقلي الفوز على ضيفه الشرطة القضارف بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” في بطولة الممتاز لحساب المرحلة الـ”21″.

ورفع الفريق الشهير بـ”أسود الجبال” رصيده إلى”17″ نقطة وهي ذات نقاط الشرطة القضارف.

وفي مباراة ثانية، انتصر حي الوادي نيالا على مضيفه أهلي مروي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي كان مسرحه”المدينة الرياضية” بكريمة.

ووصل ممثل نيالا إلى النقطة الـ”33″ في المركز السادس، فيما بقي أهلي مروي في”27″ نقطة.