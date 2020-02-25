كاديو ديدي في تشكيلة الهلال أمام الفلاّح عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اعلن الجهاز الفني للهلال الخرطوم بقيادة المدرب، الفاتح النقر، التشكيلة التي سيلعب بها مباراة اليوم”الثلاثاء” أمام الفلاّح عطبرة في بطولة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلاً من جمال سالم، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، كاديو ديدي، فارس عبد الله، أبو عاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، سليم برشاوي، عبد الروؤف.
وسيقود الهجوم وليد الشعلة، ومحمد موسى الضي.
ويملك الهلال في رصيده”39″ نقطة، فيما يجمع الفلاّح عطبرة”25″ نقطة.
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