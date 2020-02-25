التاريخ: 25-فبراير-2020
3 مشاهدة
أعلنت السلطات الأمنية السعودية في مدينة مكة، اليوم الثلاثاء، عن حادثة انتحار معتمرة قفزت من الطابق الثاني من مقر سكنها في حي قرب الحرم المكي؛ وباشرت التحقيقات فوراً بعد الحادث.
وذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن “المعتمرة سودانية الجنسية، ووضعت حداً لحياتها صباح اليوم”. ونقلت عن مصدر أمني، أن المعتمرة “رمت نفسها من الدور الثاني من العمارة التي تقطنها، مما أدى إلى وفاتها على الفور”.
وأشارت الصحيفة أن شرطة المدينة فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادثة لمعرفة ملابساتها. ولم تكشف السلطات تفاصيل أخرى ولم تؤكد رسمياً ما إذا كان الحادث انتحاراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار معتمرة سودانية في مكة بعد سقوطها من الطابق الثاني في فندقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.