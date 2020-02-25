بالفيديو:المذيعة تسنيم رابح تجهش بالبكاء في مشاهد عن فض الاعتصام بالابيض

أجهشت المذيعة بقناة سودانية 24 تسنيم رابح بالبكاء وهي تتابع ختام مهرجان تهارقا الدولي للسينما السودانية وذلك خلال فعاليات الختام التي استضافتها عروس الرمال مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. وكانت فعاليات ختام المهرجان قدمت فقرات مسرحية عرضت مشاهد من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في فجر التاسع والعشرين من رمضان وصاحب المشهد المسرحي أغنية الفنان أحمد أمين (مدنية حرية وسلام) التي جعلت الجمهور يجهش بالبكاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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