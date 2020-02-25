إستثمار سعودي لزراعة القطن وصناعة النسيج بالجزيرة

التاريخ: 25-فبراير-2020
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التقت الأستاذة إخلاص حسين المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة بمكتبها صباح اليوم بوفد مجموعة عجلان الصناعية بالمملكة العربية السعودية برئاسة الدكتور محمد الأرماني نائب المدير العام للمجموعة حيث بحث اللقاء فرص الإستثمار الزراعي والصناعي المتاحة بولاية الجزيرة حيث أعلن رئيس الوفد رغبة المجموعة للاستثمار في مجال زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج بولاية الجزيرة .
وبحسب سونا رحبت المدير العام للمالية بالإستثمارات السعودية داخل الولاية، وأشارت لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمارات الزراعية وربطها بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية صناعية كبيرة.
وأمن اللقاء على عقد اجتماع موسع خلال الفترة القادمة لدراسة المشروع ..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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