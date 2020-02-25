شاهد بالفيديو : أطول صف بنزين في السودان ورواد مواقع التواصل يرددون (ده أطول صف بنزين في العالم)!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو لصف بنزين في طلمبة منطقة الحضور في الولاية الشمالية مدينة (الدبة) والذي قيل إنه الأطول في السودان إذا لم يكن في العالم كله.

وبحسب (متابعات محرر أخبار الخليج 365) رد رواد مواقع التواصل على الفيديو متأسفين على ما وصل له الوضع في السودان

ومنهم من وضع المسؤوليه على عاتق الحكومة الحاليه حيث رد البعض (أطول صف بنزين في التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل كمان) وقال آخر ( حمدوك ندعمك ونقف معك التركة ثقيلة ..بس بدون إزالة التمكين من جميع أجهزة الدولة وتعيين الولاة لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة ، اكنس وبلهم كويس أعانك اللة).

Advertisements

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)