مجلس الوزراء يقر رفع السعر التركيزي للقمح

أقر مجلس الوزراء رفع السعر التركيزي لشراء القمح من ٢٥٠٠ جنيه للجوال إلى ٣٠٠٠ جنيه ، وذلك بعد استماعه في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك إلى تقرير من وزير الزراعة حول موضوع مراجعة شراء القمح خاصة وأن إنتاج القمح على الأبواب.

وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة – في تصريحات صحفية بحسب سونا – أن التقرير أشار إلى زيادة كبيرة في إنتاجية هذا الموسم ، وقال إن زيادة السعر التركيزي يأتي في إطار اهتمام الدولة بتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج والإنتاجية ،

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مضيفاً أن المساحات المستهدفة لزراعة القمح هذا الموسم بلغت ٧٨٠ ألف فدان ، موضحاً أن الزراعة الفعلية كانت في مساحة ٧٤٣ ألف فدان بنسبة تقترب إلى ٩٥٪.

وأشار فيصل إلى أن التقرير استعرض الترتيبات الجارية لموسم الحصاد ، مبيناً أن التقرير كشف عن بعض النواقص في المعدات منها الحاصدات والخيش ، حيث تم تكوين لجان تعمل على تكملة هذه النواقص حتى يكون موسم الحصاد ناجحاً.

وعلى صعيد متصل قدم وزير الزراعة تقريراً لمجلس الوزراء حول الاستعدادات للموسم الزراعي القادم والذي يستهدف زيادة المساحات المزروعة وإصلاح المطاحن، حيث وجه مجلس الوزراء وزارة الري بمراجعة أعمال الري شمال مشروع الجزيرة لأن هناك بعض المناطق شمال المشروع تشكو من العطش ، مبيناً أن وزير الري أكد خلال الاجتماع على وجود خطة لمعالجة مشكلات العطش في هذه المناطق.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء ناقش المبادرة التي أطلقها الصحفي الكبير محجوب محمد صالح بشأن استنفار الجهد الشعبي لإنجاح الموسم الزراعي القادم ، مشيراً إلى أن المجلس أشاد بهذه المبادرة ، ودعا كل أجهزة الحكومة خاصة الإعلام؛ بالعمل على مساندة الجهد الشعبي لإنجاح الموسم الزراعي بما يحقق قفزة نوعية في الوضع الاقتصادي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)