٥٤١٧٨٢ طالباً وطالبة يجلسون لامتحان الشهادةالسودانية

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إلى تقرير حول الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية المزمع قيامها في أبريل المقبل قدمه وزير التربية والتعليم بروفسير محمد الأمين التوم أشار فيه إلى جهود تأمين امتحانات الشهادة السودانية عبر اللجنة العليا لتأمين الامتحانات التي يرأسها وزير الداخلية وتضم الجهات الأمنية الأخرى.

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وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات لهذا العام يبلغ ٥٤١٧٨٢ طالباً وطالبة موزعين على ٤٠٧٧ مركز امتحانات منها ١٥ مركزاً خارج السودان..

إلى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي حول اجتماعات شركاء السودان في العاصمة السويدية ستكهولم موضحاً أنها من أنجح الاجتماعات التي تمت مع شركاء السودان مبيناً أن الوفد الفني السوداني قدم حوالي ٦ تقارير غطت كل المجالات ووجدت قبولاً واستحساناً من المشاركين وتم الاتفاق على عقد مؤتمر المانحين في يونيو المقبل وسيسبقه اجتماع تحضيري بباريس في أبريل المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)