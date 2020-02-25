تمشيط سهل البطانة بقوات من الجيش والشرطة

تمكنت حملة وثبة سهل البطانه السنوية المكونه من قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بقيادة العقيد الركن خالد محمد آدم من تنفيذ أكبر عملية تمشيط بسهل البطانه في الفتره من 20 — 24 فبراير الجاري بقوات مشتركه قوامها 350 من الضباط وضباط الصف والجنود،إستهدف التمشيط محليتي أم القري وشرق الجزيرة.

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وكشف المقدم الحسن سعدابي نائب مدير مباحث ولاية الجزيرة مقرر الحملة في تصريح (لسونا) أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح كلاشنكوف و98 طلقة حية وعربة بوكس مهرب بمحلية أم القري كما تم ضبط 149 جوال دقيق سيقا زنة 50 كيلو مدعوم إضافة لعدد 2 ألف أسطوانة غاز بمحلية شرق الجزيرة،

ولفت الحسن لفتح بلاغات في مواجهة المتهمين وأشار إلى أن الحملة سنوية وتستهدف شرطة المباحث و يتم من خلالها جمع السلاح وبسط هيبة الدولة والحد من جرائم التهريب والسالف وغيرها من الظواهر السالبة ، قاطعاً بأن الحملة وجدت رضاً وإرتياحاً من قبل المواطنين .

الجدير بالذكر أن الحملة التي استمرت لأربعة أيام قامت بتمشيط كامل شمل القرى 31 و27 و36 والقلعة البيضاء بأم القرى وتفتيش كل أحياء مدينة رفاعة وتمبول والقرى المجاورة والمتاخمة لولايات الجوار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)